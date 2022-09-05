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عمر شويل - جدة مظاهر احتفالات العيد الوطني بالكويت ، حيث يحتفل الكويتيون في كل عام بالعيد الوطني بذكرى تحرير الكويت، من الاحتلال العراقي حرب استقلال الكويت، حيث تشهد الكويت عيدها الأول ” العيد الوطني ” وذلك في يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير من كل عام، والعيد الثاني “عيد التحرير” ويحتفلون به يوم السادس والعشرين من شهر فبراير من كل سنة بدولة الكويت، وهو يعتبر عطلة رسمية احتفالا بالاستقلال.

مظاهر احتفالات العيد الوطني بالكويت

سفارات الكويت حول العالم العربي والأجنبي، تستعد بالاحتفال باليوم الوطني بعيد دولة الكويت، حيث قامت سفارة الكويت بجمهورية مصر العربية، بعمل حفل لاستقبال كافة أبناء الكويت في السفارة لمشاركتهم مناسبة العيد الوطني لاستقلال الكويت وكذالك الذكرى السنوية ليوم التحرير، والذي يعتبر من الأعياد الوطنية لتذكير الأجيال الجديدة التي شهدت الرخاء في تاريخها الحديث.

احتفالات اليوم الوطني الكويتي

مجلس الوزارة الكويتي سوف يعلن عن موعد العيد الوطني للكويت والتي من المقرر بان يتم تحديد ثلاثة أيام الإجازة، والتي تبدأ من يوم 25 فبراير من كل شهر ميلادي والتي يتزامن مع هذا العيد في اليوم التالي احتفالات يوم التحرير، وهذا في يوم 26 من شهر فبراير شباط كل عام ميلادي، أما الهيئات والوزارات الدوام الرسمي حتي يوم الاثنين.

|دولة الكويت تحتفل من كل عام بالعيد الوطني الكويتي ” عيد التحرير وعيد الاستقلال ” الذي يحمل العديد من لاهل الكويت سواء كانت انسانية او تراثية خاص باستقلال هذه الدولة العريقة لهذا نستعرض لكم متابعي موقع ثقفني بعض من الصور الجميلة التي توضح الاحتفال بالعيد الوطني في الكويت والذي يوضح كافة معاني الحب والفخر لهذا الوطن والانتماء إليه الذي يرمز إلى الشرف والعزة التي نالتها هذه الدولة بعد مرور ستين عامًا.

هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا الذي يحتوي عن تعبير عن احتفالات العيد الوطني الكويتي لتعم السعادة والفرحة والبهجة بهذا اليوم على كافة أبناء الكويت والتي يقام فيها العديد من الاحتفالاتٍ الضخمةٍ التي تليق بذكرى استقلال الكويت في هذا اليوم وهذه الذكرى العظيمة نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية علي جميع شرائح المجتمع الكويتي في هذا اليوم التاريخي.