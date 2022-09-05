نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023 رابط نتائج اختبار الذكاء لمدارس المتميزين والمتفوقين ثانوية بغداد والمحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث الآن عن نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023 ، رابط معدل القبول في مدارس المتميزين للعام 2023 وثانوية كلية بغداد ، وذلك تزامناً مع بعض الأخبار التي تم تداولها عبر الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي فيما يخص اقتراب صدور نتائج اختبارات الذكاء لمدارس المتميزين قبل بداية العام الدراسي الجديد في العراق، ونختص في هذا التقرير رصد وتقديم جميع الأخبار والتفاصيل بالإضافة إلى رابط معرفة نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023 بالعراق.

نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023

نتائج مدارس المتميزين والمتفوقين 2022-2023 ، أوضحت وزارة التربية العراقية، أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين ، وذلك حسب شروط القبول في مدارس المتميزين والمتفوقين بالعراق والضوابط التي تم توضيحها من أجل التقديم للقبول في المدارس المتميزة بالمحافظات العراقية “بغداد ، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الرصافة، ذي قار، نينوى، كركوك، النجف، صلاح الدين، البصرة، بغداد، بابل، كربلاء، الأنبار، وتجدون أدناه رابط نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023 وثانوية كلية بغداد.

أما عن شروط التقديم على مدارس المتميزين 2023 فقد أعلنت عنها سابقاً وزارة التربية العراقية والتي جاءت كالتالي:

يشترط حصول الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 570 درجة في اختبار الذكاء.

يشترط إعفاء الطلاب بالصف الأول والثاني و الثالث متوسط من معدل البقاء على الحياة.

يشترط طلاب الرابع و الخامس و السادس العلمي غير معفين من معدل البقاء الذي يبلغ 75 بالمئة في مدارس المتميزين و سبعين بالمئة في ثانوية كُلْيَة بغداد.

يشترط يتم السماح للطلاب الغير عراقيين التسجيل بمدارس الامتياز وفقاً للوائح والضوابط الخاصة باللغة العربية.

يشترط تحديد المستوى الأكاديمي للطالب والمصادقة على تدريسهم اللغة الانجليزية.

رابط نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023

انتهى الطلاب والطالبات من أداء اختبار الذكاء بمدارس المتميزين 2023 ، وذلك بعد قبول طلبات التقديم على مدارس المتميزين في العراق وثانوية كلية بغداد لعام دراسي جديد ، ويترقب جميع الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول في مدارس المتميزين والمتفوقين الآن وأولياء الأمور وسط قلق كبير موعد صدور النتائج، ومن أجل نشر الطمأنينة في الشارع العراقي أوضح مصدر مسؤول، أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لأوراق اختبار الذكاء ورصد درجات جميع الطلاب والطالبات قريباً خلال الأيام القادمة، موضحاً أنه سيتم إعلان نتائج القبول بمدارس المتميزين 2022-2023 خلال أيام قليلة.

وسوف نعمل على تحديث هذه الصفحة من أجل وضع رابط معرفة نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023 وثانوية كلية بغداد بعدما تُعلنها وزارة التربية العراقية عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على الإنترنت.

نتائج اختبار الذكاء القبول في مدارس المتميزين 2023

مُحدث: ضمن متابعة مستمرة لما تقوم بنشرة وزارة التربية العراقية، فقد طالبت الوزارة جميع الطلاب المتقدمين لاختبار الذكاء بمدارس المتميزين الدخول عبر ( الرابط التالي ) للإطلاع على نتائج القبول في مدارس المتميزين 2023 ، واستكمال باقي الإجراءات التي تخص القبول والانتساب للمدارس فور الإعلان عنها بشكل رسمي، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل وما تقوم بنشرة وزارة التربية العراقية فيما يخص ذات الشأن.

وأكدت مصادر تربوية مطلعة منذ قليل، أن عمليات تصحيح أوراق اختبار الذكاء للقبول في مدارس المتميزين بالعراق اقتربت من الانتهاء تمهيداً للإعلان عن نتائج مدارس المتميزين 2023 ، وسيتم أيضاً رصد درجات جميع الطلاب والطالبات فيما أكدت نفس المصادر أنه من المتوقع صدور نتائج القبول في مدارس المتميزين ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، خلال أيام قليلة ومن المتوقع أن يكون موعد نتائج مدارس المتميزين والمتفوقين مساء اليوم الأربعاء القادم ، وسنتابع معكم خلال الساعات القليلة القادمة كل ما هو جديد من أخبار ورصد أدق التفاصيل والأخبار العاجلة فيما يخص إعلان نتائج القبول بمدارس المتميزين 2023 ثانوية بغداد بالعراق.

نتائج مدارس المتميزين والمتفوقين 2022-2023

من خلال متابعة مستمرة لأهم وأخر الأخبار عن إعلان نتائج اختبار القبول في مدارس المتميزين والمتفوقين 2023 بالعراق ، نتائج اختبار الذكاء ، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج اختبارات الطلاب والطالبات المتقدمين على مدارس المتميزين والمتفوقين للعام 2022- 2023 ، سيتم الإعلان عنها قريباً خلال الفترة الحالية، وذلك تزامناً م اقتراب الانتهاء من أعمال التدقيق وتصحيح أوراق اختبارات الذكاء والاختبارات الأخرى المخصصة للطلاب والطالبات المتقدمين بطلبات القبول في مدارس المتميزين ويُمكنكم الآن الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية المرفق بعاليه ومعرفة نتائج اختبارات المتميزين والمتفوقين بدون درجات.

هذا وقد نوهت وزارة التربية العراقية على جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور كذلك المعلمين والمعلمات ضرورة توخي الحذر أثناء الإطلاع على أخبار وزارة التربية وعدم اتباع الصفحات والمنصات المزورة التي تقوم بنشر معلومات وأخبار مغلوطة وغير صادقه وتنسبها إلى الوزارة، وقد حذرت وزارة التربية من صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تحمل اسمها.