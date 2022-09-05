نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 على موقع النجاح ونتائجنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 على موقع النجاح ونتائجنا التي ظهرت منذ ساعات قليلة اليوم في أكثر من 9 محافظات هم (الرصافة 3، الانبار، البصرة، واسط، نينوي، بابل، ذي قار، ديالي، كركوك، ميسان، الديوانية) كما أكدت وزارة التعليم العراقية على ظهور باقي المحافظات خلال دقائق معدودة ولا سيما بعد أن انتهت الوزارة من تصحيح الامتحانات جميعا خلال الوقت المنقضي، لذا نبدأ هذا التقرير بشرح خطوات الحصول على النتائج النهائية بعدة طرق بداية من موقع نتائجنا الذي يوفر النتائج على صيغة pdf والطريقة الأخري عبر موقع النجاح.

نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 على موقع النجاح

بعد طول انتظار كشفت أخيرا وزارة التربية العراقية عن نتائج الطلاب والطالبات للشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2022 لتبدأ الأسر العراقية البحث عن النتيجة المتوفرة في أكثر من موقع إلكتروني أهم هذه المواقع موقع النجاح حيث يتم الاستعلام عن النتيجة من الموقع عن طريق 3 خطوات تتم كالتالي:



اضغط على أيقونة تحميل النتيجة السادس الابتدائي .

. ستجد المحافظات التي تم رفع نتيجتها.

قم بالضغط على المحافظة التي تتبع لها.

سيتم تحويلك إلى رابط رفع النتيجة عبر Drive.google.com.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي موقع وزارة التربية العراقية 2022

عند اختيار الضغط على موقع وزارة التربية العراقية سيتم تحويلك مباشرة إلى تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 قم بالضغط على إكمال التحميل بعد الانتهاء من تحميل النتيجة يمكنكم الإطلاع على النتيجة مباشرةً.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذي اجتازوا الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في الرصافة التي أعلنت النتيجة منذ لحظات تجاوز 72 ألف طالب وطالبة، فيما تعد الرصافة من الاوائل التي كشفت عن نتائج الطلبة سواء من خلال التوجه المباشر إلى موقع رابط بوابة نتائجنا او من خلال موقع النجاح المتاحة حالياً.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني موقع نتائجنا

في حالة الرغبة في الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من موقع نتائجنا 2022 عليكم باختيار رابط نتائج موقع نتائجنا الصف السادس بعدها ستجد أمامك أسفل الصفحة الرئيسية المحافظات التي تم الإعلان عن نتائجها حتي الآن كما في الصورة التالية.

كما ما عليكم هو الضغط على أيقونة تنزيل النتيجة أمام المحافظة التي تتبع إليها.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني محافظة دهوك 2022

كشفت وزارة التربية العراقية الرابط الرسمي لتحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني لمحافظة دهوك 2022، او باقي المحافظات من خلال اللينك الخاص بوزارة التربية، أو الرابط الرسمي لموقع نتائجنا، ونذكر جميع الأبناء أن تنزيل النتيجة النهائية الرسمي سيتم عبر جوجل درايف والملفات جميعها على هيئة pdf.

واذا لم تتمكن من الحصول على النتيجة النهائية عليك كتابة رقمك واسمك واسم المحافظة في التعليقات أسفل هذا المقال نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 على موقع النجاح ونتائجنا.