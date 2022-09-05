نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين 2022-2023 بالرقم الامتحاني في العراق موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين 2022-2023 في العراق يترقب آلاف من الطلاب في جميع أنحاء العراق التعرف على نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022-2023، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة لكي يتم التعرف على قبول الطلاب والأسماء المعتمدة في قائمة المدارس الخاصة بالمتميزين للعام الدراسي الجديد، حيث نجد أنه في هذا الإطار تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل كبير لكي يتم الإعلان عن نتائج اختبارات الذكاء للطلاب المتقدمين لمدارس المتميزين والمتفوقين وكلية بغداد للعام الدراسي 2022-2023، والتي يتم الحصول عليها إلكترونيا من قبل الطلاب، لذلك سوف نرصد كيفية الاستعلام عن نتائج مدارس المتميزين والمتوفين في العراق.

نتائج مدارس المتميزين والمتفوقين في العراق

نتائج اختبار الذكاء لمدارس المتميزين 2022 وقد شهدت الفترة الماضية قيام الطلاب والطالبات المتقدمين على مدارس المتميزين والمتفوقين بخوص اختبارات الذكاء والتحصيلي، وهي الاختيارات التي بدأت في يوم الاثنين 22 من شهر أغسطس 2022 في عدد من المواد الدراسية، والتي تتوقف عملية القبول في المدارس على النتيجة الخاصة بها، وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية لقبول الطلاب في مدارس المتميزين والمتفوقين هذا العام الدراسي، وقد أشارت الوزارة إلى أن نتائج الطلاب قيد الرصد في هذا التوقيت، حيث يتم إعلانها للطلاب لكي يتم الاطلاع عليها والتعرف على القبول من عدمه من خلال الموقع الرسمي المفعل من قبل الوزارة للحصول على النتيجة إلكترونيا.

رابط نتائج القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين 2022-2023 في العراق

نتائج القبول في مدارس المتميزين 2022 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن اللجان المشرفة على اختبارات الذكاء والتحصيلي للطلبة الذين قاموا بأداء الاختبارات والذين تقدموا إلى مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد هذا العام الدراسي، قد انتهوا رسميا من عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الاختبارات الخاصة بهم، وذلك في إطار التمهيد لكي يتم اعتماد النتائج ورفعها خلال الساعات المقبلة، وقد أشارت إلى أنه يتم الحصول على النتائج إلكترونيا من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني مباشرة، أو خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على أن يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب مباشرة عبر الموقع في المكان المخصص، لتظهر مباشرة نتيجة القبول في المدارس من عدمه.