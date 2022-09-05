الكرملين: نحن على علم بالتقارير الخاصة باحتمال استقالة رئيس الشيشان قاديروف

جدة - نرمين السيد - وقال السكرتير الصحفى لبوتين، دميترى بيسكوف، الأحد، إن الرئيس الروسى على علم بالتقارير التى تتحدث عن استقالة محتملة للزعيم الشيشانى رمضان قاديروف، لكنها "لم تتحقق بأى شكل من الأشكال حتى الآن".

وأضاف بيسكوف وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس": "اطلعنا بالفعل على هذه التقارير، لكن على حد علمى، لم تتحقق هذه التقارير حتى الآن".

ومضى قائلاً: "لذا نتعامل وفق الحقيقة التى تقول أنه يواصل عمله رئيساً لجمهورية الشيشان".

أمس السبت، نشر قاديروف مقطع فيديو على قناته على تيليجرام قال فيه إنه يعتقد أن وقته قد حان قبل "طرده".. وأضاف: "أعتقد أننى بحاجة إلى "إجازة مفتوحة لمدة طويلة".