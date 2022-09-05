العالم اليوم - بالأربعة.. هزيمة مذلة لروما في ملعب أودينيزي

انتم الان تتابعون خبر بالأربعة.. هزيمة مذلة لروما في ملعب أودينيزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:21 صباحاً - وجّه فريق أودينيزي صفعة قاسية لضيفه روما برباعية نظيفة، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم وحرمه اعتلاء الصدارة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي، الأحد.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة من المباراة عن طريق إيينوما يودوجي، ليضاعف بعدها النتيجة عن طريق الألماني لازار سامارجيتش (56)، قبل أن يضيف الأرجنتيني روبرتو بيرييرا (75) والسلوفيني ساندي لوفريتش (82) الهدفين الثالث والرابع.

وتعد هذه الخسارة قاسية لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي بدأ الموسم بشكل قوي مع كتيبته المدعمة بالانتقالات الصيفية.

لكنه خسر في نهاية المطاف 3 نقاط كانت ستضعه في الصدارة بأريحية طفيفة، واكتفى بالإبقاء على النقاط العشر، وخسر مركزا وبات خامسا خلف أودينيزي بفارق الأهداف.

وبالتالي، بات الباب مفتوحا أمام أتالانتا للتربع على عرش جدول الترتيب، الإثنين، خصوصا أنه يخوص مباراة سهلة نسبيا أمام مضيفه مونتسا المتذيل الذي يلعب في الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وخسر مبارياته الأربع الأولى.