نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني الشغال والرسمي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني الشغال نستعرضه ونوافيكم به حيث كل طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي يرغبون فى اجراء الاستعلام عن نتائج تلك المرحلة التي تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على نشرها امام الطلبة على شكل ملفات تأتي لتوضيح نتائج الطلاب بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل ننقله الان ونتابعه عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط شغال ورسمي وذلك لمساعدة طلاب الصف السادس الابتدائي على الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني حيث قد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية صباح اليوم عن ظهور نتائج البصرة وميسان ونينوى والانبار وكربلاء وذلك من خلال تفعيل امكانية الحصول على تلك النتائج اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الامر الذي ترتب عليه على الفور زيادة كبيرة معدلات البحث الخاصة بجوجل وراء التعرف على تلك النتائج حيث لم تنتهي بعد حتى الآن وزارة التربية والتعليم العراقية من إعلان ظهور نتائج باقي المحافظات العراقية، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان بالخطوات طريقة الحصول على تل النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بامكانكم الان الدخول عليه والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط فور اتباع الخطوات التالية:-

في البداية ابدأ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ادخل رمز التحقق في الايقونة المخصصة لها

حدد الخدمة التي ترغب بها “خدمة نتائج الطلاب”

ابدء فى البدء فى الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

حدد الدور الثاني في الايقونة المخصصة لها

ادخل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون على الفور امامكم النتائج معلنة

على ان يتم التأكيد على ان امكانية تقديم اعتراضات على نتائج الدور الثاني سيتم طرحه أمام جميع الطلاب والطالبات بعد أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية الخاصة بتلك الاختبارات واعلان ظهور نتائج الطلاب فى كل المحافظات العراقية، حيث يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حالياً من اكثر المواقع التي تحتل اعلي معدل من البحث كونه يعمل على مدار الساعة على اعلان ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني بشكل وبصورة تدريجية