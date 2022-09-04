نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 واهم شروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 يبحث عليه عدد كبير من الطلاب والطالبات بعدما بدأت وزارة التعليم والبحث العلمي على استقبال رغبات الطلاب فى استمارة القبول الموازي لتبدأ الوزارة فى الاستعداد على تفعيل امكانية الوصول الى تلك النتائج اون لاين وذلك على شكل سنتابعه ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي على ان الوزارة تستعد فى الوقت الحالي على استقبال رغبات الطلاب على القبول الموازي والمركزي، حيث بالفعل بدأت التعليم والبحث العلمي العراقية على تفعيل امكانية تسجيل رغبات الطلاب على القبول داخل الجامعات العراقية، والذي سيكون وفقاً لمعايير وشروط خاصة وحدود ادني خاصة ستاتي بالنسبة للطلاب على مستوى الشعبة الادبية والعلمية الاحيائية والتطبيقية، عليه نستعرض وننقل الآن من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج المقبولين على القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض الآن بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني اون لاين على الشكل التالي:-

فى بداية الامر عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ابدء فى اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني في الايقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج معلنة أمامكم بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق