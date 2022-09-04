نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 واهم شروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 يبحث عليه عدد كبير من الطلاب والطالبات بعدما بدأت وزارة التعليم والبحث العلمي على استقبال رغبات الطلاب فى استمارة القبول الموازي لتبدأ الوزارة فى الاستعداد على تفعيل امكانية الوصول الى تلك النتائج اون لاين وذلك على شكل سنتابعه ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي على ان الوزارة تستعد فى الوقت الحالي على استقبال رغبات الطلاب على القبول الموازي والمركزي، حيث بالفعل بدأت التعليم والبحث العلمي العراقية على تفعيل امكانية تسجيل رغبات الطلاب على القبول داخل الجامعات العراقية، والذي سيكون وفقاً لمعايير وشروط خاصة وحدود ادني خاصة ستاتي بالنسبة للطلاب على مستوى الشعبة الادبية والعلمية الاحيائية والتطبيقية، عليه نستعرض وننقل الآن من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج المقبولين على القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع ونستعرض الآن بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني اون لاين على الشكل التالي:-
- فى بداية الامر عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- ابدء فى اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي
- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني في الايقونة المخصصة لها
- انقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج معلنة أمامكم بنجاح
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 واهم شروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.