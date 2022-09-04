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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 أسماء المحافظات العراقية التي أعلنت نتيجتها في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 جاهزة الآن للتحميل في الكثير من محافظات العراق، فقد بدأت محافظة بغداد في اعلان نتائج السادس ابتدائي دور ثاني، في الادارات المختلفة وهي الكرخ الأولي والكرخ الثانية الذين نشروا النتائج يوم السبت الماضي، مع اعلان نتائج الرصافة الأولي، كما ظهرت نتيجة الكرخ الثانية والكرخ الثالثة ونتيجة الرصافة الثانية والثالثة، وتوالي اعلان جميع نتائج المحافظات وسنوضح لكل طلاب السادس وأولياء الأمور ماهي المحافظات التي قامت بالفعل باعلان نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني.
اعلان نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عراقية أن وكيل وزارة التربية والتعليم العراقية قال في بيان إن موعد إعلان نتائج الدور الثاني بالنسبة للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2022 سوف مختلف حسب كل محافظة، وسيتم تحميل نتائج السادس عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك في حالة ما تم الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية للطلاب ومراجعتها جيداً، فقد كانت الاختبارات الخاصة بالدور الثاني لطلاب الصف السادس، قد بدأت الامتحانات في الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022.
أسماء المحافظات العراقية التي أعلنت نتائج السادس ابتدائي العراق
نوضح لكم عبر هذا المقال أسماء المحافظات في دولت العراق التي قامت رسمياً باعلان نتيجة السادس ابتدائي العراق وهي كالآتي:
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة النجف الاشرف
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة بغداد الكرخ الاولى
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة بغداد الكرخ الثانية
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة بغداد الكرخ الثالثة
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة بغداد الرصافة الاولى
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة بغداد الرصافة الثانية
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة بغداد الرصافة الثالثة
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة كربلاء
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة المثني
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة بابل
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة واسط
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة القادسية
- ظهرت رسمياً نتائج السادس ابتدائي دور ثاني 2022 محافظة دهوك
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