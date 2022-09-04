نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت …. نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني الانبار والبصرة وكل المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني الان نستعرض الرابط الشغال والمباشر لأجل الحصول على تلك النتائج خاصة مع بدء وزارة التربية والتعليم العراقية فى الفترة الاخيرة على نشر واعتماد نتائج جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من عقد تلك الاختبارات وسيرها خلال شهر أغسطس الماضي

نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

تباشر وزارة التربية والتعليم العراقية فى الفترة الاخيرة رسمياً عمليات ظهور نتائج الطلاب فى الصف السادس الابتدائي الدور الثاني حيث تعلن صفحة وزارة التربية والتعليم العراقية على استخدام صفحة الويب الخاصة بالوزارة الموثقة لنشر نتائج الطلاب فى مختلف المحافظات العراقية، حيث بالفعل أشار مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتيجة محافظة الانبار تم الانتهاء من عمليات رفعها الرسمية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مما تسبب هذا الامر على زيادة كبيرة فى عمليات بحث جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج و إستخراجها أون لاين وذلك من خلال موقع الوزارة الذي فعل خاصية الاستعلام عن تلك النتائج منذ قليل، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات الطريقة الصحيحة والرسمية للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني

نوفر لكم الان خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني من المنزل وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

البدء فى تحديد الدور الثاني فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة له

البدء فى تحديد المحافظة التابعة اليك فى الخانة المخصصة لها

البدء فى تحديد الشعبة فى الخانة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج لتكون أمامكم بنجاح النتائج معلنة

على العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية أشارت واكدت على ان نتائج المحافظات بالكامل لم تتأخر عن الأسبوع الجاري على موقع الوزارة الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم على مدار الساعة نتائج المحافظات التي تم فيها اعلان ظهور تلك النتائج اون لاين، حيث انتهت منذ قليل وزارة التربية والتعليم العراقية من اعلان نتائج محافظة الانبار وكربلاء اون لاين لتستأنف الوزارة فى الساعات القادمة عمليات اعلان نتائج باقي المحافظات العراقية على موقع الوزارة