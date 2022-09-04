موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الثاني الآن

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عمر شويل - جدة موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق الذي أصبح الترند رقم 1 والأكثر بحثا حول مواقع الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة، حيث بدأت مديريات التعليم العراقية في الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية للطلاب والطالبات، عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية بالإضافة إلي موقع السومرية وموقع النجاح وغيرها من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العراقية، لذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني الخطوات اللازمة الإطلاع على النتيجة النهائية للدور الثاني، كما نقدم لكم في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بأسهل الخطوات.

ظهرت منذ قليل نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2022 الأمر الذي جعل مؤشرات البحث تتجه مباشرة الى رابط موقع وزارة التعليم العراقية، خاصة بعد حالة القلق والتوتر الذي صاحب ملايين الأسر خلال الفترة الماضية بعد انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي، حيث يتمكن الطلبة الحصول على الدرجات النهائية باكثر من طريقة نوضحها إليكم من خلال هذا التقرير.

موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني

موقع ناجح أحد المواقع الإلكترونية الهامة التي تجد الملايين من طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة يبحثون عن الرابط الرسمي لها كي يتمكنوا من الحصول على النتائج، حيث يتيح الموقع للطلاب والطالبات السادس الابتدائي الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا بواسطة اتباع بعض الخطوات منها على سبيل المثال الدخول إلي رابط موقع ناجح ومن يتطلب منك تسجيل بيانات الاسم ورقم الامتحان والضغط على الاستعلام أو عرض النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي البصرة 2022

تعد نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول العراق لمحافظة البصرة اخر المحافظات العراقية التي أعلنت عن النتيجة النهائية رسمياً، حيث يحتاج الطالب أن يقوم بالدخول الي موقع وزارة التعليم العراقية ومن ثم التوجه إلى التحقق من الرمز المرئي ومن ثم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة للحصول على النتيجة، كما يجب بعدها الضغط على أيقونة استعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائى 2022

تتمكن أخي الطالب أختي الطالبة الاستعلام عن نتيجتك من خلال موقع وزارة التربية العراقية عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على وزارة التربية العراقية الرسمي.

الرسمي. النقر على زر عرض نتائج الاختبارات.

تحديد مرحلتك الدراسية.

اختيار العام الدراسي والدور.

تسجيل بيانات الشخصية، تحديد رقم الجلوس والاسم.

مراجعة البيانات جيداً.

الضغط على كلمة (عرض نتائج السادس الابتدائي ).

). لحظات بسيطة وتظهر لك النتيجة النهائية.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022

لكي تستطيع عزيزي ولي الأمر أو الطالب أو الطالبة الحصول على نتيجة شهادة التعليم الابتدائي العراقي عليك إتباع بعض الخطوات الهامة أولا الدخول علي أحد المواقع التالية (موقع النجاح، موقع السومرية نيوز، موقع وزارة التربية العراقية) ومن ثم تسجيل الاسم ورقم الامتحان والنقر على عرض النتيجة، يذكر أن عرض النتائج على المواقع الإلكترونية هذه هذه الآونة من افضل ما قامت به وزارة التربية العراقية، بسبب ما تمر به جميع مدن ومحافظات العراق من انتشار كوفيد 19 بالبلاد الأمر الذي أدى إلى إصابة الآلاف نتيجة التزاحم، حيث يعد عرض النتيجة إلكترونيا أمر يجنب الكثيرون نقل العدوى من فيروس كورونا الجديد، لذا على الراغبين في الحصول على النتيجة النهائية للفصل الدراسي الأول السادس الابتدائي الدخول إلى رابط موقع نتائجنا السادس الابتدائي بعد الذهاب إلى الرابط عليك أن تقوم بتحميل النتيجة وفقاً للمحافظة التي تتبع إليها مثل النجف، البصرة، بغداد، وغيرها من النتائج التي تم الكشف عنها منذ لحظات، وقبل كل ذلك عليك أن تتذكر جيداً رقم الجلوس.

يتم رفع درجات طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني خلال دقائق من الآن وفقاً لأحدث التقارير الخارجة من وزارة التعليم العراقية، ونذكر أن درجات هذا العام تنبأ بتحسن كبير عن العام الماضي.

في الختام نذكر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذين لا يتمكنوا من الوصول إلي النتيجة، أننا بصدد مساعدتكم للحصول علي نتائج السادس الابتدائي عن طريق أضافه اسمك في التعليقات اسفل هذا المقال موقع ناجح نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق.