نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني عبر نتائجنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني عبر نتائجنا التي ظهرت رسمياً في معظم المحافظات العراقية مثل (البصرة، الرصافة، الكرخ 1، الكرخ 2، المجف، الرصافة، المثنى) وغيرها من المحافظات التي تعلن واحدة تلوا الأخري، لهذا يعيش الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات في هذه الساعات حالة كبيرة من الترقب والانتظار لرفع النتيجة النهائية حتي يطمن قلبك كل اب أو أم أو طالب يمر بهذه المرحلة الدراسية الهامة، لذا نبين لكم جميعاً المحافظات العراقية كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني العراق بكل بساطة ويسر.

نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة الدور الثاني عبر نتائجنا

انتهت الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات منذ عدة أيام بكل المحافظات العراقية، التي شهدت حالة جيدة نظام الامتحانات هذا العام، ولا سيما بعد التخلص من الوباء الذي ضرب البلاد منذ اشهر ليست بالقليلة (كورونا) الذي كان السبب الأكبر لتحول الدراسة من حضوري إلى الدراسة عن بعد، لذا بعد أن تمت الدراسة بنجاح وأصبح بإمكان كل طالب وطالبة الاطّلاع على النتيجة النهائية للفصل الدراسي الأول فيمكنكم الدخول على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022.

تم منذ دقائق قليلة رفع نتيجة البصرة لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الدور الأول العراق 2022، لذا يمكنكم بسهولة الان تحميل النتيجة رسميا من المنصة التعليمية النجاح أو من خلال رابط موقع نتائجنا، الجدير بالذكر أن نسبة النجاح وصلت إلى 72% حسبما أعلن منذ قليل.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

وفقاً لنظام الامتحانات العراقي فقد أدى الطلبة والطالبات في الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 اختبارات المواد الدراسية التالية (العلوم، الدراسات، اللغة العربية والإنجليزية، التربية الدينية) حيث كان أول يوم للاختبارات كان السبت الموافق 21 مايو 2022، على جانب آخر أعلنت وزارة التعليم العراقية عن رفع نتيجة السادس الابتدائي 2022 عبر موقعكم نتائجنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022

اعتمدت وزارة التعليم العراقية نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي 2022، حيث تم رفع النتيجة على صيغة PDF لذا ينبغي على كل الطلبة الراغبين في الوصول إلى النتيجة النهائية سريعاً اتباع النقاط التالية:

ادخل إلى رابط نتائجنا. حمل نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022. حدد المحافظة والمدرسة. ابحث عن اسمك عبر رقم الجلوس.

كما يمكنكم أيضا تحميل نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 العراق عن طريق طريقة أخري جاءت كالتالي:

الدخول إلى رابط موقع النجاح .

. تنزيل نتيجة الصف السادس الابتدائي بعد اختيار المحافظة.

ابحث عن رَقَم جلوسك ثم النتيجة.

بالإضافة إلى الطريقة المعتادة للحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التعليم العراقية، حيث يعاني الكثير من الطلاب والطالبات من ضغط موقع النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2022 في محافظة كربلاء الدور الثاني

يمكنكم الان الإطلاع على النتيجة النهائية للدور الثاني لشهادة السادس الابتدائي 2022، بصيغة pdf عن طريق إتباع عدة خطوات بسيطة، جاءت كالتالي:

الدخول على رابط النتيجة.

حدد نتيجة السادس الابتدائي.

الدور الثاني.

اختار المدرسة (السجاد، السبط، خديجة الكبري، الزرقاء،…) وباقي المدارس.

تحميل النتيجة النهائية.

إلي هنا وصلنا معكم إلى ختام شرح رسمياً ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني عبر نتائجنا.