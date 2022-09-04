مستوطنون يهاجمون فلسطينيين فى نابلس والاحتلال يعتقل أسيرًا مُحررًا من ”جنين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 11:27 مساءً - هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /الأحد/، بيتًا متنقلًا على الطريق الواصل بين محافظتي جنين ونابلس الواقعتين شمال الضفة الغربية، وقال مسؤولون فلسطينيون إن مجموعة من المستوطنين دمرت البيت المتنقل الذي تم تدميره داخل أراض مملوكة لمواطن فلسطيني، بالقرب من حاجز "المسعودية" على طريق جنين نابلس.

وأكد شهود عيان أن المستوطنين اقتلعوا السياج المحيط بالأرض كاملا وسرقوه، على مرأى من جنود الاحتلال، وهاجم مستوطنون آخرون، سيارات للفلسطينيين على طريق في جنوب "نابلس"، ورشقوها بالحجارة.

وقال شهود عيان إن عددا من السيارات تضرر بشدة جراء قذفها بالحجارة من قبل المستوطنين، وتزامنا مع هذه الاعتداءات، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرًا محررًا من محافظة "جنين".

وقالت مصادر فلسطينية إن الأسير المحرر مصعب سوقية اعتقل لدى مروره على حاجز "زعترة" العسكري جنوب نابلس، وتم نقل الأسير إلى أحد مراكز التحقيق والاعتقال.

وكانت محكمة إسرائيلية قد حولت في وقت سابق اليوم الأسير أحمد موسى حلاجي من مدينة "جنين"، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.