قطع إمدادات الكهرباء عن جزء كبير فى منطقة زابوروجى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال لوكالة تاس الروسية أن "جزء أكبر من الأراضى المحررة من منطقة زابوريجيا أصبح بدون كهرباء"، مضيفًا أنه تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائى فى ميليتوبول.

وتابع أنه تم تحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائى، مضيفا أنه لا توجد مشاكل مع الكهرباء فى إنرجودار ودنيبروبرودنى.

وفى وقت سابق اليوم، توقفت إمدادات الكهرباء فى العديد من مدن منطقة خيرسون ومنطقة خيرسون خلال أعمال الإصلاح فى شبكات الكهرباء.