التعاون الخليجى يبحث تعزيز العمل المشترك فى مجال الصناعة بين دول المجلس

جدة - نرمين السيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم الأحد، أوجه تعزيز التعاون الصناعى والتعدينى بين دول المجلس فى المجال الصناعى، بما يُسهم فى تطوير دور القطاع الحيوى وتحقيق النمو الاقتصادى التكاملى فى دول المجلس.





وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال اجتماع الحجرف مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر بن إبراهيم الخريف، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعى، اليوم، فى مقر الأمانة بالرياض. وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والجهود التى تبذلها لجنة التعاون الصناعى بدول مجلس التعاون، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز القدرات التكاملية فى قطاع الصناعة والفرص المتاحة، تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.

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