العالم اليوم - يقتل امرأة بفأس أمام أعين الشرطة.. والعقاب "فوري"

انتم الان تتابعون خبر يقتل امرأة بفأس أمام أعين الشرطة.. والعقاب "فوري" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 11:20 مساءً - قتل رجل امرأة مستخدما فأس أمام أعين الشرطة، التي ردت بإطلاق النار فأردته في الحال، في حي ليشتنبرغ شرقي برلين، الأحد.

وذكرت شرطة العاصمة الألمانية أنها استدعيت إلى شقة في الحي قبل الساعة الثامنة صباحا بقليل، وعند وصول أفرادها شاهدوا رجلا يضرب امرأة بفأس.

ووفقا لبيان الشرطة، فقد أطلق أفرادها الرصاص على المشتبه به فقتلوه، بينما توفيت الضحية متأثرة بجروحها في مكان الحادث.

ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية القتيلين، ولا عن الدافع وراء الجريمة.