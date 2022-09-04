الاتحاد الأوروبي يستبدل سفيره لدى روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - صرح مصدر دبلوماسي في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي استبدل رئيس بعثته الدبلوماسية لدى موسكو، حيث ترك الدبلوماسي الألماني ماركوس إيدير منصب السفير، ليحل محله الفرنسي رولان غالياراغ.

وبحسب المصدر: "تم التخطيط لتغيير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو، حيث غادر ماركوس إيدير روسيا، وفي المستقبل القريب سيتولى هذا المنصب السفير الفرنسي السابق في ماليزيا، رولان غالياراغ، وقد تمت الموافقة على تعيينه في هذا المنصب من قبل مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في يونيو".

وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة في العلاقات مع روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن "الاتحاد الأوروبي متمسك بالموقف بشأن ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة مع موسكو".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا، خلال مقابلة مع قناة "RTVI"، إن آخر يوم عمل له في هذا المنصب كان 31 أغسطس.