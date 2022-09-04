قديروف يعلن عن هجوم واسع النطاق لقوات ”أخمات” الخاصة في جمهورية دونيتسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن قوات "أخمات" الخاصة عادت بعد فترة توقف تكتيكية لخوض معارك شرسة إلى جانب قوات الحلفاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كتب أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الأحد على قناته في تيليغرام. "شنت وحدة القوات الخاصة "أخمات" بالاشتراك مع الفيلق الثاني للميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية هجوما واسع النطاق في عدة مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف الرئيس الشيشاني "في جمهورية دونيتسك الشعبية، شن الفيلق الثاني من جيش التحرير الشعبي بالاشتراك مع وحدات القوات الخاصة "أخمات" هجوما واسع النطاق في عدة مناطق. وتابع "مقاتلونا يتحركون بنشاط في اتجاه ياكوفليفكا، سوليدار، سيفرسك".

وأشار رئيس الشيشان إلى أن التوقف المؤقت، الذي حدث مؤخرا جاء لأغراض تكتيكية، وقد كان مبررا تماما. وزاد بالقول "إنه لن يقدم كل التفاصيل، لكن بفضل الخطة التي تم وضعها، كشف العدو عن جميع مواقعه".

وأضاف "هذا ما كنا نحتاجه، جنبا إلى جنب مع قوات الحلفاء، تقوم قوات "أخمات" الخاصة الآن بعمليات هجومية نشطة وتضرب العدو بلا رحمة".