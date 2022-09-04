الاتحاد الأوروبى: نحن نعلم أن شتاء صعبا ينتظرنا

جدة - نرمين السيد - أكد مفوض الأمن والخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن شتاء صعبا ينتظر الاتحاد الأوروبى، والأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة للوضع فى الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.





وأضاف "بوريل"، خلال اجتماع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبى فى براغ، بحسب قناة "العربية": "نحن نعلم أن شتاء صعبا ينتظرنا، ولكن إذا تجاوزنا الأزمة، وعالجنا أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وحافظنا على وحدتنا، مع استمرار التوازن العسكرى على الأرض، فبحلول الربيع المقبل ستكون أوكرانيا والاتحاد الأوروبى فى وضع أفضل من الناحية الاستراتيجية".

وتابع :"إذا تمكنا من التخلص التدريجى من وارداتنا من الطاقة من روسيا، فسنزيل تلك العقبة، باختصار، الأشهر الستة المقبلة حاسمة".