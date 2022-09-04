وأضاف "بوريل"، خلال اجتماع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبى فى براغ، بحسب قناة "العربية": "نحن نعلم أن شتاء صعبا ينتظرنا، ولكن إذا تجاوزنا الأزمة، وعالجنا أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وحافظنا على وحدتنا، مع استمرار التوازن العسكرى على الأرض، فبحلول الربيع المقبل ستكون أوكرانيا والاتحاد الأوروبى فى وضع أفضل من الناحية الاستراتيجية".
وتابع :"إذا تمكنا من التخلص التدريجى من وارداتنا من الطاقة من روسيا، فسنزيل تلك العقبة، باختصار، الأشهر الستة المقبلة حاسمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: نحن نعلم أن شتاء صعبا ينتظرنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.