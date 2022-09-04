وزير دفاع مالى يبدأ زيارة عمل إلى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع الموريتانية أن وزير دفاع مالى العقيد صاديرا كمرا وصل اليوم الأحد، إلى نواكشوط فى زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، وكان فى استقباله نظيره الموريتانى حنانه ولد سيدى.





وأوضحت الوزارو - فى بيان - أن كمرا والوفد المرافق له سيعقد جلسة عمل مع نظيره الموريتانى، كما يزور وحدة عسكرية بنواكشوط، فيما يقوم غدا الاثنين، بزيارة الأركان العامة للجيوش وأركان الدرك الوطنى وميناء الصداقة. جدير بالذكر أن مالى كانت قد انسحبت فى مايو الماضى من مجموعة الساحل الإفريقى، التى تضم موريتانيا وبوركينافاسو وتشاد والنيجر، وأرجعت ذلك إلى التدخلات الخارجية فى سياسات المجموعة.

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