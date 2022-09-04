ضخ 100 مليار يورو لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل، أن ألمانيا وفنلندا والسويد سيضخون أكثر من 100 مليار يورو لاستعادة الاستقرار فى أسواق الطاقة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل، أن ألمانيا وفنلندا والسويد سيضخون أكثر من 100 مليار يورو لاستعادة الاستقرار فى أسواق الطاقة. وكانت روسيا أوقفت ضخ الغاز إلى الاتحاد الأوروبى عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، بدعوى القيام بإصلاحات.

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