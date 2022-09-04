نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فتاة مطعم سحاب : طردوني من المحل .. وصاحب المحل يرد بتسجيل فيديو .. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 4 سبتمبر 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج - احمد الرجوب :- ما ان انتهت قصة مطعم سحاب وهدأت حتى عاد مالك المطعم ووالد الفتاة ربى ليظهروا في فيديو يوضحون فيه مسائل قيلت عما آل اليه الأمر واين ذهبت التبرعات التي لا يعرف مصيرها وهي تبرعات كبيرة وردت للمطعم ، ما استدعى بث هذا الفيديو لتبرئة الذمة ، بينما تقول ربى في منشور لها أنها تم طردها من المطعم ..

الفيديو التالي يوضح تفاصيل منها مفهوم ومنها غير مفهوم ..

يذكر ان مطعم سحاب احتل الترند جراء استغاثة اطلقتها ابنة العامل على الشاورما طالبة دعم المطعم ، وقد لبى الأردنيون استغاثتها بالآلاف ليتبين بعد ذلك بأن المطعم ليس لوالد الفتاة التي بررت بعد ذلك بأن والدها " ضامن " للشاورما في المطعم ما استدعاها لاطلاق النداء لدعم والدها . وكما يبدو فإن خلافا وقع بين الاب وابنته لا ندري صحته ، وقد يفهم القارئ الكريم مضمون ما جرى ضمن هذا التسجيل .. شاهدوه :