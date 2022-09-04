نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة مدرستي.. كيفية التحضير لليوم الدراسي عبر المنصة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التحضير لليوم الدراسي الجديد من خلال منصة مدرستي للمعلمين، تم تصميم منصة مدرستي للتعلم عن بعد مع وضع التعلم في الاعتبار ومن خلاله يسهل المعلمون الأمر على طلابهم، حيث يمكن إعدادها وتقييمها ومتابعتها من نظام متكامل يوفر لجميع المعلمين مع كل ما يحتاجونه للتعلم عن بعد، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول ذلك.

كيفية التحضير على منصة مدرستي

يعد إعداد الدروس على منصة مدرستي أمرًا مهمًا لأن مدير المدرسة يراقب إعداد المعلمين من خلال المنصة، ويوضح هذا اهتمام المعلم بالعملية التعليمية، لذلك سنخبرك بكيفية الاستعداد في منصة مدرستي التعلم عن بعد للمعلمين:

الدخول إلى منصة مدرستي.

يختار المعلمون جداول الحصص.

انقر على يوم الدرس في الجدول

انقر فوق تحضير الدرس الآن.

حدد مسار الدرس واملأ الحقول الثلاثة.

اختر وقت حصتك.

أضف درجات الدرس إلى دفتر التقديرات الخاص بك.

ثم انقر فوق التالي.

لإضافة مهمة، انقر فوق أيقونة تحديد مهمة في بنك المهام.

لإضافة الاختبارات، اختر إضافة الاختبارات من بنك الاختبار.

لإضافة وظيفة إضافية، انقر فوق الوظيفة الإضافية.

ثم انقر فوق حفظ وتم.

طريقة إعداد درس افتراضي على تيمز

قدمت وزارة التربية والتعليم دليلاً للمعلمين على منصة التعلم عن بعد في المدرسة للتحضير للدروس الافتراضية من خلال برنامج TIMES الذي يتم إجراؤه من خلال التعلم عن بعد في الفصول الافتراضية، وهي كالاتي:-