نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان … تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 لجميع الجامعات والمعاهد المصرية على موقع التنسيق وابرز الكليات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 نستعرضه الان فى ظل انطلاق استقبال رغبات طلبة المرحلة الثالثة من التنسيق يتهافت الطلاب ممن لم يستطيعوا اللحاق بأى من كليات مراحل التنسيق السابقة وممن كان لديهم اختبارات دور ثاني لكتابة رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثالثة، وبالفعل قد بدأ تنسيق المرحلة الثالثة يوم السبت على ان يستمر استلام رغبات الطلبة فى مرحلة التنسيق نفسها لنهاية الاسبوع الحالى.

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022

كان يوم السبت الموافق اليوم الثالث من سبتمبر بداية تنسيق المرحلة الثالثة وهى اخر مراحل تنسيق الثانوية العامة والتى تضم كافة الطلبة الذين لم يستطيعوا ترك رغباتهم فى المراحل السابقة من التنسيق لعدم تناسب مجموعهم الكلي مع الحد الادني لتنسيق تلك المراحل وكذلك ممن كان لديهم اختبارات فى الدور الثاني، وقد وعدت التعليم هؤلاء الطلبة بأن لهم اماكن فى العديد من الكليات والمعاهد الباقية من مراحل التنسيق السابقة وطلبت منهم ضرورة الاسراع فى ترك رغباتهم قبل غلق تنسيق المرحلة الثالثة بحلول الاربعاء الذي يأتي بتاريخ الـ 7 من سبتمبر الجاري، وتم التأكيد على ان تنسيق المرحلة الثالثة يقبل 50% فيما اكثر بالنسبة لكل الشُعب.

الكليات المتاحة فى تنسيق المرحلة الثالثة

بعد طمأنة التعليم للطلاب الذين يقبلون على كتابة رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثالثة بأنه لا زال لديهم فرصة فى الانضمام لعدد من الكليات والمعاهد تم نشر بعض منها كى يطلع عليها الطلاب قبل البدأ فى ترك رغباتهم وهم:-

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تربية موسيقية دمياط.

تربية موسيقية حلوان.

تربية رياضية بنات العريش.

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تربية رياضية بنين الاسماعيلية.

تربية فنية السويس.

تربية موسيقية عين شمس.

تربية رياضية بنات الفيوم.

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تربية رياضية بنين مطروح.

تربية رياضية بنين بورسعيد.

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تربية فنية حلوان.

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موقع تنسيق المرحلة الثالثة

من المعروف ان معظم الخدمات التعليمية فى مصر اصبحت تتم بواسطة الاعتماد على الانترنت بما فيها التنسيق فقد تم الاستغناء عن التنسيق الورقي واصبح المتاح حالياً هو ترك الرغبات لا سيما فى تنسيق المرحلة الثالثة الكترونياً، لذا لكى تقوم بترك رغباتك فى تنسيق المرحلة الثالثة عليك اللجوء الى موقع التنسيق وتحديد الرغبات التى تناسب مجموعك و توزيعك الجغرافي.