نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الجديد.. كيفية تسجيل طالب جديد في المنصة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي عبارة عن منصة إلكترونية تتضمن عمليات تعلم إلكتروني متنوعة تدعم عملية التدريس والتعلم، وتحقق الأهداف التعليمية للمناهج والدورات، وتدعم المتعلمين من الطلاب والطالبات من خلال ما يقدمونه، حيث يتطلب معرفة واستخدام خدماتها لتلبية المتطلبات الرقمية الحالية والمستقبلية، واتبع تعليمات التسجيل للتسجيل عبر الإنترنت.

تسجيل الطلاب الجدد على منصة مدرستي

دعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إلى تسجيل الطلاب الجدد على منصة مدرستي. يسمح هذا لكل طالب بالتسجيل إلكترونيًا من خلال موقع الويب الخاص بالمنصة باتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها في هذه المقالة المنشورة بواسطة منصة مدرستي. توفر خدمة تسجيل الطلاب الجدد من خلال رابط التسجيل الرسمي للطلاب وأولياء أمورهم وكذلك خدمة التسجيل على المنصة لغرض إنشاء حساب الطالب من خلال المنصة التعليمية والحصول على جميع الخدمات المتاحة من خلالها كما تشجع استمرار التعلم الإلكتروني، من خلال السماح للعملية التعليمية بالاستمرار في حالة ظهور موجة جديدة من المهرجين الموبوءين بالوباء.

كيفية تسجيل الطلاب الجدد على منصة مدرستي 1444

يتم تحديد طريقة تسجيل الطلاب الجدد على منصة المدرسة للعودة إلى المدرسة 1444 هـ من خلال رابط إلكتروني إلى منصة مدرستي ووفقًا لإجراءات التسجيل التالية:

اذهب مباشرة إلى موقع مدرستي.

انقر فوق علامة التبويب (تسجيل جديد).

دمج البيانات لاستكمال التسجيل على المنصة. سيتم عرضه بالطريقة التالية.

أدخل رقم التعريف الوطني أو رقم الإقامة في الحقل المتوفر.

أدخل رقم هاتفك المحمول في الحقل المتوفر.

الصق رمز التحقق المرئي في المساحة المتوفرة.

انقر فوق رمز (التالي).

تسجيل جميع البيانات الأساسية للطلاب الجدد الذين يسجلون على المنصة أدخل البيانات التالية في الحقول المطلوبة:

الاسم الكامل. رقم الهوية. اسم المستخدم. تاريخ الميلاد. الجنس. حالة الملف. عنوان البريد الإلكتروني. الهاتف الخلوي.

يرجى التأكد من أن البيانات الرئيسية المدخلة صحيحة ودقيقة.

ثم انقر فوق رمز (التحقق من الحساب) للتحقق من حسابك.

يتم نقلك تلقائيًا إلى منصة مدرستي.

تكمل هذه الخطوات التسجيل على منصة مدرستي وتمكن الطلاب الجدد من الاستمتاع بالخدمات المقدمة من خلال هذه المنصة التعليمية الرائدة.

كيف يمكنني تسجيل طلاب جدد على منصة مدرستي من خلال توكلنا؟

يرجى ملاحظة أنه من الممكن تسجيل طلاب جدد على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، أحد التطبيقات الشهيرة في المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات الممتازة بما في ذلك تسجيل الطلاب يرجى اتباع التعليمات التالية:-