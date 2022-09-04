نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لنظامي 3 و5 سنوات للاقسام (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يترقب عددٍ كبِير من الطلاب من خريجي الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجديد 2022، لكي يتم الالتحاق بالجامعات والكليات للعام الدراسي الجديد، حيث إنه من المقرر أن يكون متاح أمام طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد عدد من الكليات والمعاهد المتنوعة، وذلك ما بين المجالات الصناعية والمجالات الزراعية والسياحية، حيث يتم تفعيل التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة ، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2022-2023 بكافة الأقسام (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)، بناء على ما أعلنت عنه بعض الوسائل الإعلامية المحلية، فقد أعلن رسميا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أنه من المقرر أن يتم فتح باب تنسيق الرغبات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية بجميع المحافظات المصرية أمام جميع الطلاب في الموعد المحدد من قبل الوزارة، وذلك في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، حيث أشارت الوزارة إلى أن يتم تقديم طلاب الدبلومات الفنية وتسجيل رغباتهم للقبول في الجامعات فور فتح التنسيق، وذلك عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، حيث يتم التسجيل مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول إلى موقع تنسيق الدبلومات الفنية المعلن رسميا.

ومن ثم يتم اختيار كتابة الرقم السري.

ثم يتم اختيار تسجيل الطالب الرغبات الخاصة به.

ومن ثم يتم اختيار الضغط على زر (حفظ).

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022

وهناك مجموعة من الكليات المتاحة التي يتم الالتحاق بها من قبل الطلاب الدبلوم الصناعي، وغيرها من التخصصات، وذلك بنظام الدراسة الدائم لـ3 سنوات، ومن أهم هذه الكليات المتاحة ما يلي.