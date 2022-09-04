نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة روضتي تسجيل دخول مرحلة رياض الأطفال Rawdati في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة روضتي تسجيل دخول، حيث تعد منصة روضتي من المنصات التعليمية الهامة التي قد تم توفيرها من جانب وزارة التعليم بالسعودية، وتقدم المنصة خدماتها لكل ما يتعلق بإجراءات القبول الخاصة بمرحلة رياض الأطفال ولتقديم المحتوي الدراسي الخاص بهم، وتوفر روضتي الكثير من الخِدْمَات التعليمية، مع عرض جداول المواعيد الخاصة بالقبول والتقديم ولكل ما يخص مرحلة رياض الأطفال، كما تتولي المنصة نشر الكثير من الفيديوهات التعليمية والترفيهية التي بدورها تعمل علي تحسين النمو الخاص بمهارة الطفل، ويتم الاستفادة من المنصة من خلال تسجيل حساب بالمنصة، لذا سوف نوفر لكم رابط منصة روضتي تسجيل دخول.

منصة روضتي تسجيل دخول

وفرت وزارة التعليم منصة روضتي من اجل الاستفادة من جميع الخِدْمَات التعليمية، ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى منصة روضتي تسجيل دخول، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح تطبيق الروضة الافتراضي عن طريق الجوال.

يجب أن يتم اختيار تسجيل دخول الطالب أو أن يتم تسجيل الدخول عبر حساب ولي الأمر.

يتطلب إدراج اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

الدخول عبر شاشة الصفحة الرئيسية ويتم البَدْء في استخدام الخِدْمَات التعليمية المتاحة على المنصة.

التسجيل في منصة روضتي

يتوفر لجميع المستخدمين أن يقوموا بإنشاء حساب بمنصة الروضة الافتراضية فيما يخص ولي الأمر، الذي يعد المرحلة الأولى من ضمن مراحل تسجيل حسابات الطلاب بالمنصة، حيث يعمل ولي الأمر بعد أن يقوم بتسجيل حسابه بإنشاء الحساب الخاص بالطالب، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: