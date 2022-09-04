نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان موقع نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني المفعُل رسمياً من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثانى المفعل من وزارة التعليم العراقية الفعال والشغال تحت ادارة جميع المسؤولين داخل الوزارة يجري حاليا تفعيله وذلك لغرض تحميل نتائج الطلاب على مستوى كل المدن العراقية بالكامل، حيث كنا اليوم الاحد الموافق 4 سبتمبر على موعد مع ظهور نتائج محافظة الانبار وغيرها من المدن العراقية، لذا ننقل اليكم الان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

موقع نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني

موقع نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني اصبح مطروح الآن بشكل وبصورة الكترونية، حيث بإمكان الطلاب الان الدخول عليه والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني وذلك بشكل وبصورة الكترونية، حيث بعدما ادي الطلاب اختبارات الدور الاول بدأت بعدها اختبارات الدور الثاني التي انتهي الطلاب فى مادة اللغة الأجنبية أدائها فى يوم 1 سبتمبر الماضي، ليتابع الطلاب يومياً ظهور تلك النتائج التي تظهر بشكل تدريجي من وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تنتهي الإدارات التعليمية العراقية من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ورفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني نستعرضها ونوافيكم بها حيث من المنزل وعلى شكل خطوات مبسطة وسهلة بامكانكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واستخدام الموقع للحصول على تلك النتائج على شكل الكتروني بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فقط على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

البدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

البدء فى تحديد الدور الثاني فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة له

البدء فى تحديد المحافظة التابعة اليك فى الخانة المخصصة لها

البدء فى تحديد الشعبة فى الخانة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج لتكون أمامكم بنجاح النتائج معلنة