نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات الناقلة ، انطلقت مواجهات كأس العرب لمنتخبات الناشين لكرة القدم لعام 2022 م تحت سن 17 عام بدولة الجزائر ، يوم الخميس الماضي 29 / 7 / 2022 ، بعدة مباريات على أرضية ملعبي مستغانم والسيق في مدينة وهران الجزائرية ، وبدأت الفعاليات من تاريخ الثالث والعشرين من شهر أغسطس حتى الثامن من شهر سبتمبر 2022 ، وتتكون البطولة من 4 مجوعات رئيسية تضم كل منها أربعة منتخبات عربية ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي المنتخابات المنافسة في هذه النسخة من البطولة ، أيضاً نقدم لكم جدول ومواعيد مواجهات كأس العرب تحت 17 سنة بالجزائر ، ونقدم لكم تردد القنوات النقالة للبطولة. كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات الناقلة تقسمت البطولة لأربعة مجموعات كالآتي : المجموعة A : وتضم منتخبات ” المغرب – فلسطين – السعودية – الكويت “. ثم المجموعة B : وبها المنتخبات ” الجزائر – ليبيا – الامارات – جيبوتي “. أما مجموعة C : بها فرق ” تونس – موريتانيا – العراق – اليمن “. أيضاً مجموعة D : فجاءت بها كل من ” مصر – الصومال – البحرين – لبنان “. كأس العرب الناشئين تحت 17 عام تصدرت الجزائر المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط.

ثم تصدرت اليمن المجموعة الثانية بـ 5 نقط.

أيضاً جاءت العراق في صدارة المجموعة 3 برصيد 7 من النقاط.

وأخيراً احتلت مصر صدارة مجموعتها بتسع نقاط.

وفي دور ربع النهائي أقصت المغرب مصر بنتيجة 2/0.

ثم فازت السعودية علي العراق 4/1.

بعدها انتصرت اليمين علي السودان 1/0.

أما الجزائر فتغلبت علي تونس بركلات الترجيح 3/1. موعد نصف نهائي البطولة يرعي الاتحاد العربي لكرة القدم فعاليات بطولة الناشئين تحت سن 17 عام : يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره السعودي يوم الاثنين 5 / 9 / 2022 م ، الساعة 16:30 علي ملعب السيق.

ثم يواجه فريق اليمن للنائشئين منتخب المغرب في نفس اليوم تمام الساعة 20:00 م علي معلب السيق أيضاً. نصف نهائي كأس الناشئين العرب القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للناشئين نتعرف علي ترددات القنوات الناقلة لتصفيات كأس العرب تحت 17 عام وهي : الرابعة العراقية : تبث مباريات المنتخب العراقي مع المنتخبات الأخرى المنافسة لها في المباريات ، على التردد التالي : نايل سات – التردد : 11334. ثم الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 27500 – معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

بالاضافة إلي القناة السادسة الجزائرية التردد : 11680 و 12240 – معدل الترميز : 27500 و 3000. ثم الاستقطاب : أفقي – القمر الصناعي : نايل سات.

ثم الرياضية السعودية : القمر: نايل سات – التردد : 12248. ثم الاستقطاب : أفقي – معدل الترميز : 27500 – معامل التصحيح : 5/6.

أيضاً دبي الرياضية : نايل سات – التردد: 11785. ثم الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز : 27500 – معامل التصحيح : 3/4.



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