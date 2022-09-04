نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع http://moe.gov.ye/ استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لجميع الطلاب بشكلٍ عام، وذلك بعدما انتهى الطلاب خلال الأيام الأخيرة من أداء امتحانات الدور الأول التي جاءت من خلال المدارس المنتشرة في جميع المحافظات اليمنية بشكل عام، والتي جاءت بناء على الجدول المعلن والمعتمد رسميا لجميع الطلاب في جميع أنحاء اليمن، وقد أشارت الوزارة إلى كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن، ونستعرض من خلال هذا المقال مباشرة كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتيحة امتحانات الدور الأول الثانوية العامة في اليمن تم الإعلان عنها، ذلك بالتزامن مع اقتراب إنهاء أعمال رصد الدرجات والنتائج التي تتعلق بجميع الطلاب، فقد أكدت الوزارة على أنه قد تم إنهاء أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في كافة المدارس ومن ثم العمل على مراجعة النتائج واعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم اليمنية وإعلانها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث يسهل الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط.

استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

ويمكن لجميع الطلاب في الثانوية العامة في جميع أنحاء اليمن التعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول إلكترونيا، وذلك من خلال زيادة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، والتي تعد هي الجهة الرسمية التعليمية المسؤولة عن طرح نتائج الشهادة الثانوية العامة في كل عام، ويتم الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.