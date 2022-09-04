نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع http://moe.gov.ye/ استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية برقم الجلوس في المقال التالي
عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لجميع الطلاب بشكلٍ عام، وذلك بعدما انتهى الطلاب خلال الأيام الأخيرة من أداء امتحانات الدور الأول التي جاءت من خلال المدارس المنتشرة في جميع المحافظات اليمنية بشكل عام، والتي جاءت بناء على الجدول المعلن والمعتمد رسميا لجميع الطلاب في جميع أنحاء اليمن، وقد أشارت الوزارة إلى كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن، ونستعرض من خلال هذا المقال مباشرة كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
إعلان نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتيحة امتحانات الدور الأول الثانوية العامة في اليمن تم الإعلان عنها، ذلك بالتزامن مع اقتراب إنهاء أعمال رصد الدرجات والنتائج التي تتعلق بجميع الطلاب، فقد أكدت الوزارة على أنه قد تم إنهاء أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في كافة المدارس ومن ثم العمل على مراجعة النتائج واعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم اليمنية وإعلانها عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث يسهل الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط.
استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022
ويمكن لجميع الطلاب في الثانوية العامة في جميع أنحاء اليمن التعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول إلكترونيا، وذلك من خلال زيادة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، والتي تعد هي الجهة الرسمية التعليمية المسؤولة عن طرح نتائج الشهادة الثانوية العامة في كل عام، ويتم الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمن.
- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن.
- ثم القيام بكتابة رقم الجلوس.
- ومن ثم يتم اختيار الشعبة التابع لها الطالب من بين الاختيارات المتاحة ما إذا علمي أم أدبي.
- وفي النهاية يتم الضغط على زر عرض النتيجة لكي تظهر مباشرة عبر الموقع وتتضمن المعدل الخاص بالطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع http://moe.gov.ye/ استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.