نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً https://epedu.gov.iq/ بالرقم الامتحاني لينك استخراج نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 نتائجنا العراقي وزارة التربية والتعليم الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق هذا العام 2022، وذلك بالتزامن مع بداية امتحانات الطلاب بعد طرح الجدول الامتحاني الخاص بالطلاب من قبل الوزارة خلال الفترة الأخيرة، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور كذلك نتيجة امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الأول في مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 بالرقم الامتحاني.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما يتم الانتهاء رسميا من رصد كافة النتائج الخاصة بالطلاب، حيث يتم العمل على إنهاء كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في مراكز ولجان التصحيح المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات العراقية، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان يتضمن أنه يتم الإشراف على تصحيح امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي من خلال مجموعة من أفضل المعلمين، ليتم إنهاء رصد كشوفات النتائج الخاصة بجميع الطلاب في أقرب وقت ممكن، تمهيدا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023.

رابط استخراج نتيجة السادس الابتدائي الدور الثاني 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية الحصول على نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي عن امتحانات الدور الثاني 2022، سوف تكون إلكترونيا هذا العام من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال أن يتم اتباع الخطوات التالية مباشرة.