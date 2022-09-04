الخارجية الأمريكية تعلن قريبا ترشيح سفير جديد لدى روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 09:28 مساءً - أعلن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة بلاده ستعلن عن المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الروسي في المستقبل القريب، لإكمال عمل جون سوليفان في هذا المنصب.

وقال الدبلوماسي: "نعتزم الإعلان عن ترشيح سفيرنا القادم لدى روسيا في المستقبل القريب، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا ما نعلن عنه"، المرشح المحتمل يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في الكونغرس.

ووفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية، "كان رحيل السفير سوليفان من روسيا مخططا وهو جزء من تناوب دبلوماسي منتظم".