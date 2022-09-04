رئيس الوزراء العراقى يرحب بدعم واشنطن لبلاده

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز"، أن الكاظمى، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث فى العراق، ودور الحكومة فى مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطنى شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية.

كما شهد اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على دور العراق البارز فى التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود الحكومة العراقية فى انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده، مؤكدا أهمية استمرار التعاون فى ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها فى مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.

من جانبها، أكدت ليف، على دعوة الرئيس الأمريكى جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطنى بين القوى السياسية، لتجاوز الأزمة، والمضى فى ترسيخ أمن العراق واستقراره، وجددت التأكيد على مواصلة الإدارة الأمريكية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجى بين البلدين.