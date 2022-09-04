العالم اليوم - نحو ألف مهاجر عبروا المانش في يوم واحد متوجهين لبريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 09:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن نحو ألف مهاجر عبروا بحر المانش متوجهين إلى المملكة المتحدة، السبت، على متن قوارب هشة صغيرة.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن 960 شخصا قاموا بعملية العبور المحفوفة بالمخاطر على متن عشرين زورقا، مما يرفع عدد الذين قاموا بالعبور إلى 26 ألفا.

ويبدو أن عدد المهاجرين الذين عبروا البحر هذه السنة سيفوق عددهم القياسي الذي سجل في 2021 وبلغ 28 ألفا و500 شخص وصلوا إلى الأراضي البريطانية.

وقدر تقرير برلماني بريطاني حديث العدد الإجمالي للذين سيصلون إلى بريطانيا هذه السنة بستين ألف مهاجر.

وأبرمت لندن اتفاقية مثيرة للجدل مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون بمثل هذه القوارب على الأراضي البريطانية، إلى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وعلى الرغم من عدم حدوث عمليات ترحيل حتى الآن، تم إلغاء الرحلة الأولى المقرر إجراؤها في يونيو بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووعد المرشحان لخلافة بوريس جونسون ريشي سوناك وليز تراس بمواصلة هذه السياسة.