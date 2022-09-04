العراق: مقتل 3 إرهابيين في كركوك

العراق: مقتل 3 إرهابيين في كركوكأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة إرهابيين في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن " قطاعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها السادسة تمكنت من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل ثلاثة إرهابيين".

وأضافت أنه "تم العثور على أربع عبوات ناسفة وثلاث مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية وكاميرا تصوير وثلاثة بنادق".