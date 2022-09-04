نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية السريع في عموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022، مازال محرك البحث “جوجل” يشهد عمليات بحث نارية حول رابط نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 الذي تم رفع نتائج الطلاب من خلاله بعد أن انتهى السادة المصححون من رصد الدرجات بدقة، حيث قد أعلنت نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 في أغلب المحافظات العراقية “الكرخ، الرصافة، ديالي، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، السلمانية،….” بنسبة نجاح مبشرة تخطت الـ70% وفقا لتصريحات المسئولين، ليتم الاعلان عن النتيجة في سائر المحافظات المتبقية خلال الساعات القادمة، وخلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني بالاسم والرقم الامتحاني في أقل من دقيقة.

رابط نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022

وفي نفس الإطار فقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإطلاق رابط نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 وتفعيله أمام كل الطلاب الراغبين في معرفة نتيجتهم، وبذلك يمكن للطالب على مدار الساعة الحصول على درجاته في كل المواد بشكل الكتروني مجاني دون الحاجة للذهاب إلى مدرسته، كما أوضحت الوزارة أن هناك عدد كبير من الطلاب قد تم اضافة درجات الرأفة إلى درجاتهم ليكونوا من الناجحين، كما تم أداء الامتحانات تحت مراقبة مشددة حتى لا يتمكن أي طالب من الغش وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما تم عمل عدد من المحاضر للطلاب المضبوطين في حالات الغش، وبعد الانتهاء من الامتحانات انطلق ماراثون التصحيح ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم في مدة وجيزة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022

واليكم الآن خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 في كافة المحافظات العراقية “ميسان، كركوك، البصرة، الكوفة،….” خلال أقل من دقيقة، فقط كل ما عليك اتباع ما يلي وتطبيقه:

قم الآن بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ادخل إلى قسم نتائج الطلاب.

من خلال القسم، قم بالدخول إلى الأيقونة الخاصة نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022.

بعد اكتمال تحميل الصفحة قم بادخال البيانات المطلوبة:”الاسم، الرقم الامتحاني، المحافظة”.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك نتيجتك ودرجاتك بشكل تفصيلي.

الآن يمكنك بسهولة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 التي تم الاعلان عنها في عدد من المحافظات العراقية على مدار الساعات الماضية، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ليتم الاستعلام عن النتيجة سواء بالاسم وأو رقم الامتحان الخاص بالطالب، ليظهر لك بيان رسمي بالدرجات التفصيلية.