نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام قائمة أسماء الطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر الأردن 2022/2023 من وزارة التعليم الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة أسماء الطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر الأردن 2022/2023 تعتبر مكرمة أبناء العشائر في الأردن واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل وزارة التعليم الأردنية، ويرغب عدد كبير من الطلاب في هذا التوقيت بالتعرف على قائمة أسماء الطلاب المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر بالأردن 2022، وهي القائمة المقرر أن تتضمن ما يصل إلى 399 طالب وطالبة وذلك من أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، وقد تم بالفعل تحديد القائمة التي تتضمن أسماء الطلاب المرشحين، وقد تم تفعيل الرابط المستخدم الاستعلام عن هذه القائمة والاطلاع على أسماء الطلاب المستحقين، وسوف نرصد من خلال هذه السطور قائمة أسماء الطلاب المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر بالأردن 2022/2023.

قائمة أسماء الطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر الأردن 2022/2023

وقد أعلنت رسميا وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية خلال الساعات الأخيرة، عن قائمة أسماء 399 طالباً وطالبة، وهم الطلاب المستفيدين رسميا هذا العام الدراسي من الحصول على المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، وكذلك المدارس التي بها طلبة ذات ظروف خاصة ومدارسهم مشمولة بهذه المكرمة، وقد أشارت الجهات المختصة التعليمية في الأردن، أنه قد تم تحديد أسماء الطلاب المستفيدين بناء على الضوابط المعلنة، وقد تم نشر القائمة التي تتضمن الأسماء رسميا، ليتم الاطلاع عليها من قبل الطلاب والاستفادة منها بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

رابط الاستعلام عن قائمة أسماء الطلاب المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر بالأردن 2022

وقد أشارت الجهات الرسمية إلى أنه على الطلاب الذين لم يتقدموا بطلب الاستفادة من المكرمة، أن يقوموا بالدخول مباشرة من خلال رابط التقديم للاستفادة من المكرمة، وهو الرابط المفعل إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد Www.admhec.gov.jo، على أن يتم سرعة تقديم طلب الاستفادة، وكذلك أن يتم العمل على دفع رسوم تقديم الطلب المحددة رسميا، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات المحددة والموعد المحدد وذلك في موعد أقصاه، يوم الاثنين 5 من شهر سبتمبر 2022، وقد أشارت أنه في حالة مخالفة هذا الموعد يفقدون حقهم في الحصول على المكرمة هذا العام.