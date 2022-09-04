أوكرانيا والنمسا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادى فى مشاريع الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى يوليا سفيرينكو، اليوم الأحد، بأن حكومتى النمسا وأوكرانيا وقعتا على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادى فى تطوير مشروعات الرعاية الصحية لبناء وتجهيز عدد من المرافق الطبية فى أوكرانيا.





وقالت سفيرينكو، عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيسبوك" بحسب وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، "فى 4 سبتمبر، وقعت حكومتا أوكرانيا والنمسا اتفاقية إطارية بشأن التعاون الاقتصادى فى تطوير مشروعات الرعاية الصحية". وأضافت: "نحن ممتنون لشركائنا النمساويين لاستعدادهم للمشاركة الفعالة فى إعادة إعمار أوكرانيا والاستثمار فى تنميتها"، مشيرة إلى أن الوثيقة الموقعة هى خطوة مهمة أخرى لتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين. وأوضحت أن الوثيقة تنص على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بعضها فى مجال الرعاية الصحية، وأن من بين أولويات الاتفاقية بناء وتجهيز مستشفى وطنى للأطفال وعيادة جامعية حديثة فى كييف بالإضافة لإنشاء مركز وطنى لإعادة التأهيل فى "لفيف". وأعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى يوليا سفيرينكو عن امتنانها للشركاء النمساويين ووزير العمل والاقتصاد النمساوى مارتن كوشر بشكل شخصى على المساعدات المالية والإنسانية لأوكرانيا.

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