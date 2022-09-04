النمسا: بدء العام الدراسى الجديد غدا وسط أزمة نقص 8600 معلم

جدة - نرمين السيد - وقال بولاشيك - فى تصريحات اليوم الأحد - "إنه يوجد نقص فى المعلمين بشكل كبير فى مواد اللغتين الألمانية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء وتكنولوجيا المعلومات والتمارين الرياضية"، مشيرا إلى أنه يتم التغلب على هذه الأزمة من خلال العمل الإضافى وزيادة حجم العمل بدوام جزئى.

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