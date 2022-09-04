الدفاع الروسية: أحبطنا هجوما أوكرانيا بـ 8 مسيرات على محطة زابوريجيا النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بـ 8 مسيرات على محطة زابوريجيا النووية، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف يواصل الاستفزازات بهدف خلق تهديد بحدوث كارثة نووية مصطنعة في محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وذكرت الوزارة، أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل عمليتي قصف بالمدفعية من جانب القوات الأوكرانية لهذه المحطة.

وخلال ذلك أطلقت المدفعية الأوكرانية 9 قذائف، سقطت ثلاث منها على منطقة المبنى الخاص رقم 2، الذي يستخدم لتخزين الوقود النووي الجديد من شركة. TVEL وكذلك النفايات المشعة الصلبة.