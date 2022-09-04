خدمة الطوارئ الأوكرانية: الجيش الروسى يقصف قرية بيرفومايسكى مجددا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى لخدمة الطوارئ الأوكرانية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه "بعد ظهر هذا اليوم، قصفت القوات الروسية مرة أخرى قرية بيرفومايسكى فى مدينة ميكولايف، ما أدى إلى اشتعال النيران فى سطح أحد المبانى السكنية بعد سقوط الذخائر والحطام عليه".

وأضاف البيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من إطفاء الحريق على مساحة 120 مترا مربعا، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا بعد مغادرة السكان المبانى نظرا لتكرار القصف على تلك المنطقة المأهولة بالسكان.

وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى ميكولايف فيتالى كيم، قال اليوم الأحد، إن "القوات الروسية شنت عدة ضربات صاروخية على منطقة ميكولايف ما ألحق أضرارًا بالمؤسسات الصحية والتعليمية والفنادق والمتاحف خلال الليلة الماضية".