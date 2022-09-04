سقوط طائرة شراعية للهواة فى دبى ووفاة قائدها

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" - أن الحادث أسفر عن وفاة الطيار الجنوب إفريقى، مشيرة إلى أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة قد باشر التحقيق فى الحادث.

م س ب

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