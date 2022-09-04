العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين خلال عملية «الإرادة الصلبة» الأمنية فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن قطاعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة فى كركوك وخلال عملية "الإرادة الصلبة"، فى مرحلتها السادسة، تمكنت من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل 3 إرهابيين والعثور على 4 عبوات ناسفة و3 مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية و3 بنادق.

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