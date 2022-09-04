الوسيط الأمريكى بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يزور بيروت

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة اللبنانية أن المبعوث الأمريكى لشئون الطاقة آموس هوكشتين سيزور لبنان أواخر الأسبوع المقبل، الذى يبدأ غدا وينتهى يوم الأحد المقبل، لمتابعة المباحثات مع الجانب اللبنانى ضمن مهمته كوسيط أمريكى فى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.





وأضافت الرئاسة اللبنانية - فى بيان - أن رئيس الجمهورية ميشال عون تلقى اتصالا اليوم الأحد، من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، الذى أكد أنه تواصل مع هوكشتين فى إطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون، وأنه تبلغ بأن هوكشتاين سيزور لبنان فى أواخر الأسبوع المقبل. وخلال الاتصال، أكد بو صعب أن معظم التقارير الإعلامية التى نشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، لافتا إلى أنه سمع من الجانب الأمريكى أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى للولايات المتحدة.

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