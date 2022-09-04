رئيسة المفوضية الأوروبية وزيلينسكى يبحثان الحد من أرباح روسيا من بيع النفط

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث الخطوات اللازمة لفرض قيود للحد من أرباح روسيا من بيع النفط والغاز.





وكتب زيلينسكى عبر موقع تواصل الاجتماعى "تويتر" بحسب وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ناقشنا تخصيص الدفعة التالية من مساعدات التمويل الكلى للاتحاد الأوروبى بأسرع ما يمكن وأكدوا على الحاجة لإعداد الحزمة الثامنة من العقوبات بما فى ذلك حظر إصدار التأشيرات إلى روسيا المواطنين".

وأشار أيضا إلى إنه نسق مع فون دير لاين الخطوات اللازمة للحد من أرباح روسيا الزائدة من بيع النفط والغاز، وأنهما بحثا إمكانية إجراء تقييم سريع من قبل المفوضية الأوروبية بمجرد أن تنفذ أوكرانيا توصياتها السبع بشأن تنفيذ الإصلاحات.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية فى وقت سابق، بأن على الاتحاد الأوروبى أن يحد من سعر الغاز الطبيعى الروسى من أجل منع محاولات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للتلاعب بسوق الطاقة.

ووافق وزراء مالية دول مجموعة السبع خلال القمة التى أجريت فى قصر إلماو فى جبال الألب جنوب ألمانيا، على حد أقصى لسعر واردات النفط الروسى من أجل حرمان بوتين من الإيرادات الإضافية اللازمة لمواصلة العملية العسكرية على أوكرانيا.