جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عزم إسرائيل على حظر الطائرات من طراز "بوينج 747" ومثيلاتها من الطائرات ذات المحركات الأربعة، وذلك اعتبارًا من 31 مارس 2023، مبررة القرار بالحد من الضوضاء وتلوث الهواء.





ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، قالت الهيئة الإسرائيلية إنها أبلغت شركات الطيران بالفعل بأنها لن تكون قادرة على استقبال طائرات كبيرة فى مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب، بدءًا من موسم صيف 2023، وذلك فى إطار خطة أوسع نطاقًا بهدف تحسين البيئة المحيطة. وبحسب الوكالة، فإن هذا القرار موجه بشكل أساسى لطائرات الشحن لأن معظم شركات نقل الركاب توقفت عن استخدام الطائرة "بوينج 747" وغيرها من الطائرات ذات المحركات الأربعة، فى الرحلات المتجهة إلى إسرائيل. وكانت شركة طيران العال أوقفت أسطولها من الطائرات "بوينج 747"، وتستخدم حاليًا طائرات "بوينج 777 و787" ذات المحركين، فى رحلات المسافات الطويلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تقرر حظر طائرات «بوينج 747» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.