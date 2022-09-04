أبو الغيط يدعو لدعم السودان فى مواجهة كارثتى السيول والفيضانات

جدة - نرمين السيد - ​أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن الكامل للجامعة مع النداء الذى أطلقه السودان إلى جميع المنظمات العربية والدولية لمساعداته فى مواجهة كوارث السيول والأمطار التى اجتاحت البلاد.





​وشدد أبو الغيط على خطورة الوضع الإنسانى وضرورة الاستجابة والتحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية لإنقاذ الشعب السودانى من تداعيات تلك الأزمة الإنسانية الخطيرة. وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الجامعة العربية تتواصل مع الجهات السودانية المعنية فى الوقت الراهن من أجل وضع خطة استجابة عاجلة لمواجهة الفجوة القائمة بين حجم الأضرار التى سببتها الكارثة ومستوى الاستجابة الحالية من جانب المجتمع الدولى.

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