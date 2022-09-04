العالم اليوم - لتعزيز تطبيع العلاقات.. اتفاقية طيران تجمع تركيا وإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر لتعزيز تطبيع العلاقات.. اتفاقية طيران تجمع تركيا وإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 06:21 مساءً - أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، الأحد، على اتفاقية طيران مع تركيا ستسمح لشركات طيران إسرائيلية بتسيير رحلات جوية من وإلى إسطنبول ومدن أخرى في تركيا.

وقال جندلمان في تغريدة على "تويتر": "خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، وفي دفع العلاقات بين البلدين قدما.

وفي أغسطس الماضي، وأعلن رئيس وزراء إلإسرائيلي يائير لابيد إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم بموجبه إعادة سفيري البلدين.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل وتركيا تستعيدان السفيرين والقنصلين العامين".

وأضاف: "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما بالنسبة للاستقرار الإقليمي وبشرى اقصادية هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل، سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

وتابع: "بعد الاتفاقات التي تحققت أثناء زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد إلى أنقرة ولقائه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وبعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء والرئيس التركي أردوغان وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي وقعت في العلاقات بين البلدين على مدار العام الأخير، قرر البلدان العودة إلى تمثيل دبلوماسي كامل".

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأن قرار إعادة تبادل السفراء بين البلدين "خطوة مهمة" لدفع العلاقات في اتجاه إيجابي.

وأضاف أن تركيا "تفضل تعزيز التعاون والحوار على أساس احترام الجوانب ذات الحساسية المتبادلة".