العالم اليوم -  الفيضانات في السودان.. حصيلة جديدة للضحايا

انتم الان تتابعون خبر الفيضانات في السودان.. حصيلة جديدة للضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 06:21 مساءً - ارتفعت حصيلة الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلا، كما دمرت عشرات آلاف المنازل جراء هذه الفيضانات.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني في السودان لوكالة "فرانس برس" إن "عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة الى 115 إصابة".

وأضاف المسؤول السوداني أن الفيضانات تسببت في انهيار أكثر من 34 الف منزل.

وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري مايو وأكتوبر، ما يؤدي إلى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

وأعلن السودان الأسبوع الماضي حال الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.

وكانت السلطات السودانية أعلنت سقوط 79 قتيلا بسبب الفيضانات في أغسطس الماضي.

وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية قبل اسبوع إن 226 ألف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان.

وكانت أكثر المناطق تضررا ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان إضافة الى إقليم دارفور، وفقا للأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر على 460 الف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 ألفا بين عامي 2017 و2021.