مقتل 23 شخصاً بصواعق البرق في الهند

مقتل 23 شخصاً بصواعق البرق في الهندلقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم خلال الأيام القليلة الماضية جراء صواعق البرق أثناء العواصف الموسمية التي ضربت شرق الهند.

وذكر مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة.

وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية يوم الجمعة بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.